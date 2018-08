Erkrath: Abfallberaterin gibt Tipps zu Altpapier

Erkrath Altpapier kann in Erkrath auch in Papierbündeln entsorgt werden. Die dürfen aber nicht zu schwer und müssen richtig zusammengebunden haben.

(arue) Für die Entsorgung des Altpapiers gibt es in Erkrath viele Möglichkeiten. Darauf weist jetzt Abfallberaterin Helga Willmes-Sternberg hin. Die blauen Tonnen in den Größen 120, 240 und 1100 Liter stehen Bürgern und Betrieben kosten- und gebührenfrei zur Verfügung. Der Wertstoffhof bietet mit der großen Papierpresse die Möglichkeit, große Kartonagen, gefüllte Kartons, Bücher und Papier in beliebigen Mengen abzugeben.

An den Tagen der Papiertonnenleerung werden auch Papierbündel mitgenommen. „Aber nicht alles was abgestellt wird, entspricht der Definition eines Bündels und wird daher von den Entsorgern nicht berücksichtigt“, betont Willmes-Sternberg. Zeitschriften, Zeitungen, flach zerlegte Kartonagen und Pappen sollten gestapelt und mit einer Schnur kreuzweise wie ein Paket umbunden werden. Ein Bündel darf nicht schwerer sein als zwölf Kilogramm.

Gefüllte Kartons oder Tüten, locker geschnürte Stapel, große Kartonagen, gefüllte Wäschekörbe werden nicht mitgenommen. Grund dafür ist vor allem der Arbeitsschutz der Müllwerker, die diese körperlich anstrengende Arbeit acht Stunden täglich an fünf Tagen in der Woche erledigen. Ihnen ist nicht zuzumuten, vom Gewicht her nicht einschätzbare Kartons oder Tüten zu greifen. Denn beim Heben eines unvorhergesehenen Gewichts kann es schnell zu Verletzungen kommen. Zudem sei auch nicht zumutbar, einzelne Pappen und Kartonagen zum Fahrzeug tragen zu müssen. Wer also etwa eine große Möbelverpackung als „Bündel“ entsorgt haben möchte, faltet es auf die Ausmaße eines Bananenkartons zusammen und umschnürt es mit einer Paketschnur. Info unter 0211 24076161 oder abfallberatung@erkrath.de.