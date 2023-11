Polizei in Erkrath 86-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Nach Zeugenangaben fuhr der Mann auf Höhe der Einmündung zur Professor-Sudhoff-Straße in Schlangenlinien. Unmittelbar danach geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende Fahrerin konnte auf den Gehweg ausweichen. Die nachfolgende 37-jährige Erkratherin in einem blauen Skoda Enyaq wurde von dem Polo seitlich getroffen. Danach fuhr der Polo nach rechts in ein Waldstück und kam dort zum Stehen.