Kriminalität in Erkrath Um fünfstelligen Betrag per Telefon betrogen

Laut Angaben der Polizei erhielt die Erkratherin einen Anruf einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Unter Tränen gab sie an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben und leitete nach wenigen Worten das Gespräch an einen Mann weiter, welcher sich als Staatsanwalt vorstellte. Er bot der geschockten Erkratherin an, die Tochter gegen die Zahlung einer Kaution freizulassen. Die 65-Jährige sicherte zu, zeitnah die geforderte Kautionssumme von ihrer Bank abzuholen und begab sich nach Düsseldorf.