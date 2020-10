Unfall mit Kleinkraftrad in Erkrath : Kradfahrerin rutscht aus und verletzt sich schwer

Der Unfall geschah auf nasser Fahrbahn. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erkrath Eine 64-jährige Erkratherin ist am Donnerstag gegen 11.20 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Bergischen Allee in Erkrath gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war sie in Richtung Hilden unterwegs und rutschte beim Abbiegen auf der nassen Fahrbahn aus.

