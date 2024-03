Fahndung in Erkrath 600 Plakate mit dem Bild des Messerstechers aufgehängt

15 Beamte und ein Feldweg im Erkrather Nirgendwo: Die Mordkommission (Mk) „Hochfeld“, Beamte der Verkehrspolizei und der für Erkrath zuständige Bezirksdienst der Polizei versammelten sich am Freitagvormittag am Tatort; in jenem Holzunterstand, in dem am Sonntag, 25. März ein noch unbekannter Täter auf zwei 17-jährige Mädchen eingestochen und beide schwer verletzt hat. Ein Mädchen schwebte danach in Lebensgefahr und musste notoperiert werden. Weil die MK mit Hochdruck nach dem Täter fahndet, hängt sein Phantombild ab sofort in Tankstellen, Geschäften, Bahnhöfen, an Haltestellen, in Sportstätten und Jugendtreffs.