Raubüberfall auf Mädchen in Erkrath Suche nach dem Messerstecher – 5000 Euro Belohnung ausgesetzt

Ein anonymer Geldgeber will die Suche nach dem Messerstecher von Erkrath intensivieren. Der Mann hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Wuppertal eine Belohnung von 5000 Euro auf Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung des Täters führen. In der Nacht auf Sonntag, 25. Februar, wurden bei einem Raub zwei 17-jährige Mädchen an einem Feldweg in Erkrath durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Eines der Mädchen schwebte damals in Lebensgefahr und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.