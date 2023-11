Polizei in Erkrath 44 Jahre alter Oldie-Käfer aus einer Tiefgarage gestohlen

Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Soviel steht bislang fest: Am Sonntag, 12. November, stellte der Fahrer des schwarzen VW Käfers sein Auto in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Am Stadtweiher“ in Höhe der Hausnummer 5 ab. Als er knapp drei Tage später zurückkehrte, Am Mittwoch, 15. November, bemerkte er gegen 15 Uhr den Diebstahl des VW Käfers.