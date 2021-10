Blühendes Erkrath : 40.000 Blumenzwiebeln müssen jetzt in die Erde

Helga Willmes-Sternberg ruft zur Pflanzaktion auf. Foto: Stadt Erkrath

Erkrath Als Maßnahme für den Insektenschutz stellt die Stadtverwaltung 40.000 Zwiebeln zur allgemeinen Verfügung. Damit lassen sich sowohl öffentliche Grünflächen als auch private Gärten bestücken. Interessierte können sich – so lange der Vorrat reicht – bei Abfallberaterin Helga Willmes-Sternberg melden, entweder telefonisch unter 0211 2407 6161 oder per E-Mail an helga.willmes@erkrath.de.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Wer will, dass ihm im Frühjahr 2022 etwas blüht, muss im Oktober und November die Grundlage dafür schaffen und Zwiebeln von Schneeglöckchen, Krokus und Traubenhyazinthe unter die Erde bringen. Alle drei Arten sind nicht nur dekorativ und erste Hinweise darauf, dass es wieder aufwärts geht. Den ersten Hummeln und Wildbienen des Jahres dienen sie auch als wichtige Nahrungsquelle.

Für den Insektenschutz stellt die Stadtverwaltung daher wieder 40.000 Zwiebeln zur allgemeinen Verfügung. Damit lassen sich sowohl öffentliche Grünflächen als auch private Gärten bestücken. Interessierte können sich – so lange der Vorrat reicht – bei Abfallberaterin Helga Willmes-Sternberg melden, entweder telefonisch unter 0211 2407 6161 oder per E-Mail an helga.willmes@erkrath.de.

Schneeglöckchen sind oft die ersten Frühlingsboten und blühen schon in Januar und Februar. Das Kraut verwelkt im Laufe des Aprils. Vorher sollte es nicht abgeschnitten werden, damit die Zwiebel Kraft sammeln und Tochterzwiebeln ausbilden kann. Als Standort für Schneeglöckchen eignen sich Gebüsch- und Heckenränder und eher schattig liegende Rabatten.

Die zarten Elfenkrokusse beginnen ebenfalls im Februar mit der Blüte. Diese Sorte eignet sich gut für die Verwilderung auf Rasen- oder Wiesenflächen, die nicht vor Ende April gemäht werden. Die Traubenhyazinthe der Sorte „latifolium“ blüht im April und verwildert in Wiesen, die nicht vor Juli gemäht werden. Sie eignet sich auch für sonnige Beete und Rabatten.