Fairer Handel in Erkrath 30 Jahre Einsatz für die Menschen in Haiti

Im Rahmen der „Fairen Woche 2023“ lädt der Weltladen in Alt-Erkrath, Kreuzstraße 32, Samstag, 16. September, zu einem runden Geburtstag ein. Seit 30 Jahren gibt es die Haiti Hilfe Erkrath. Alles begann mit 15 Mitgliedern und mit der Frage: Was können wir hier in Erkrath tun, damit Kleinerzeuger in der 3. Welt einen gerechten Marktzugang für ein existenzsicherndes Leben erhalten? Die Gründung des Vereins erfolgte mit dem Ziel, den Fairen Handel und Projekte in Haiti zu unterstützen, unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“. Von 10 bis 13 Uhr findet ein Fairwöhn-Frühstück im Weltladen statt. Gäste sind willkommen, um sich über die Arbeit für Haiti zu informieren.