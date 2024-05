Hochdahl 25 Jahre Museumsbetrieb im Lokschuppen

Am 28. Mai 1999 ist das Eisenbahnmuseum im Lokschuppen am Ziegeleiweg in Hochdahl eröffnet worden. Dieses Ereignis vor 25 Jahren will der Verein Eisenbahn- und Heimatmuseum Erkrath-Hochdahl beim nächsten Museumstag am Sonntag, 26. Mai, ab 11 Uhr feiern. Wie es sich für einen Jubiläumsgeburtstag gehört, wird bei einer Sonderausstellung an die zurückliegende Zeit, die damit zusammenhängenden Aktivitäten zur Gestaltung des Museums und die aktiven Mitglieder erinnert.