Alle Engel an seiner Seite : Ohne Führerschein mit 0,84 Promille

Erkrath Warum er von der Straße abkam, ist bislang ungeklärt. Fest steht: Bei einer nächtlichen Spritztour knallte ein 17-Jähriger auf dem Hubberather Weg in Erkrath gegen einen Baum. Einen Führerschein hatte er nicht, aber 0,84 Promille. Dass er die Kollision überlebte, ist ein Wunder.

Wie die Polizei berichtet, war der Teenager mit dem grauen Opel Zafira seiner Mutter auf dem Hubbelrather Weg in Richtung Erkrath unterwegs, als er auf Höhe eines dort gelegenen Restaurants zunächst rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben 60 Meter weiterfuhr. Durch einen Hügel am Ende des Grabens wurde der Wagen in die Luft katapultiert und kollidierte nach mehreren Metern mit einem Baum in etwa drei Meter Höhe. Dabei riss der Motorblock des Opels aus der Verankerung und landete im Straßengraben. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort, nach circa 20 Metern, zum Stehen.