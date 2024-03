Kriminalität in Erkrath 1000 Euro Belohnung für Hinweise auf Tankstellen-Einbrecher

In derselben Nacht gab es laut Bonner Polizei einen weiteren Tankstelleneinbruch – in Niederkassel bei Bonn. Auch dieser wird der Gruppe zur Last gelegt. Die vier übrigen Tatverdächtigen sind laut Polizei bereits in Haft. Die Bonner Soko führte Ermittlungen wegen ähnlicher, in ganz Deutschland ausgeführter Straftaten.