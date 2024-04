Kultur in Erkrath Debüt mit Blechbläsern beim Meisterkonzert in Heilig Geist

Die fünf Musiker aus fünf Ländern werden Werke aus drei Jahrhunderten in unterschiedlichen Musikrichtungen spielen, so die Ankündigung. Eine derartige Zusammenstellung zeige, was Musik zu leisten könne: Zeit, Herkunft und Stil vergessen zu machen und eine Sprache zu sprechen, die Emotionen wecke und überall verstanden werde, unterstreicht Frank Ludemann. Das sei spannend und unterhaltsam und heutzutage wohl wichtiger denn je. Eintrittskarten für das Konzert gibt es für 20 Euro und 10 Euro (für Schüler und Studenten) in der Buchhandlung Weber am Hochdahler Markt sowie an der Abendkasse.