Erkrath Zu Fuß durchs wilde Hochdahl

Das in den 70er Jahren am Reißbrett entstandene Hochdahl wird seiner vielen Wohnblöcke wegen oft als Betonwüste gescholten. Dabei ist er bei näherem Hinsehen ziemlich grün. Das liegt auch daran, dass die damaligen Stadtplaner die wenigen Waldflächen, die noch nicht dem einst dort vorherrschendem Ackerbau gewichen waren, verschonten und in ihre Siedlungsraster einfügten.