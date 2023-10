Wichtige Einrichtung Gute Laune bei der Netzwerkfeier

Einen Grund zum Feiern gab es jetzt im Awo-Treff im Bürgerhaus: Die Mitglieder der zahlreichen im „Zwar“-Netzwerk (Zwischen Arbeit und Ruhestand) Hochdahl organisierten Gruppen feierten das fünfjährige Bestehen. Gastgeberinnen waren die von Bürgermeister Christoph Schultz in seinem Grußwort als „Hebammen“ bezeichneten Silke Dietz, als Leiterin des Treffs gleichzeitig die Hausherrin, und Doris Treiber, Diakonin der Evangelischen Kirchengemeinde Hochdahl. Beide hatten die Initiative ergriffen und zusammen überlegt, welche – selbstorganisierten – Angebote es für den immer größer werdenden Teil der Hochdahler geben könnte, die bereits im oder auf dem Weg in den Ruhestand sind. „Wir haben recherchiert, von der „Zwar“-Organisation gelesen und sind zu einer Informationsveranstaltung nach Dortmund gefahren“, erzählte Doris Treiber, die damals gerade ihren Aufgabenbereich als Diakonin von den jungen zu den älteren Gemeindemitgliedern änderte. Zusammen mit Silke Dietz übernahm sie es, an die Anfänge der Hochdahler „Zwar“-Gründung zu erinnern. „Als das erste Treffen im Bürgerhaus anstand, haben wir uns gemeinsam mit Bürgermeister Schultz gefragt, wie viele der Einwohner ab 55 Jahren, die dank der Stadt eine Einladung erhalten hatten, tatsächlich kommen werden“, erzählte Silke Dietz. Die Schätzungen oder vielleicht auch Hoffnungen gingen in Richtung 50 oder 60 Interessierte. „Gekommen sind 250“, erinnerte sich Netzwerkerin Dietz noch immer mit ein wenig Ungläubigkeit in der Stimme. Aus diesem ersten Treffen haben sich zahlreiche weitere ergeben, immer noch so genannte der „Gesamtgruppe“, parallel dazu aber entwickelten sich selbstorganisierte Einzelgruppen in den Bereichen Sport mit Angeboten wie Boule, Walken, Wandern und Fahrradfahren, Kreatives, wozu Fotografie, Malen oder Nähen zählen, oder Spiele von Doppelkopf bis zu Gesellschaftsspielen.