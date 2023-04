Wettbewerb in Erkrath Stadtradler wollen Rekord knacken

Wird der Stadtrekord von 2022 in diesem Jahr gebrochen? Im vergangenen Jahr hatten die 351 Teilnehmer des Erkrather Stadtradelns nämlich mächtig in die Pedale getreten und in drei Wochen insgesamt rund 75.000 Kilometer auf ihren Rädern zurückgelegt. Gegenüber 2021 waren das satte 12.000 Kilometer mehr und eine Steigerung um 16 Prozent. Auch die Anzahl der Teilnehmenden hatte sich um fast 19 Prozent erhöht.