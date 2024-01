Erkrath Theaterjahr startet mit Komödie und Lesung

Am Mittwoch, 24. Januar, 20 Uhr, startet Erkrath mit der Gesellschaftskomödie „Nur drei Worte“ in der Stadthalle an der Neanderstraße ins neue Theaterjahr. In dem Stück laden Tess und Curtis, die 20. Hochzeitstag feiern, ein befreundetes Paar ein, doch statt über die gemeinsame Reise der vier Freunde zu sprechen, kündigen die Jubilare ihre Trennung an und zerschmettern damit gleich die Lebensentwürfe aller Anwesenden. Ungeahnte Beziehungsabgründe tun sich auf und messerscharfe Dialoge fliegen durch die Stadthalle fliegen, heißt es in der Ankündigung.