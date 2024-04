Hochdahl Neanderhöhe: Entscheid über Erbpacht zulässig

Die BmU unterstreicht, das Bürgerbegehren von Anfang an für rechtmäßig gehalten zu haben und kritisiert: „Seit April 2019 Jahren blockieren Bürgermeister, CDU, SPD und FDP die Durchführung des Bürgerbegehrens. Der Bürgermeister ging sogar gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichtes in Berufung.“ Das Oberverwaltungsgericht habe die Annahme dieses Verfahrens nun abgelehnt. Es wären, so die BmU weiter, völlig unnötig Steuermittel für erfolglose Rechtszüge gegen die Bürgerinitiative ausgegeben und versäumt worden, den Bürgerentscheid kostengünstig parallel mit dem Entscheid Hasenwiese durchzuführen. Seit Jahren habe die Vermarktung der Neanderhöhe auch unter der Unsicherheit gelitten, ob die Grundstücke nun verkauft werden könnten oder nicht, so BmU-Fraktionschef Bernhard Osterwind.