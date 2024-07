Hochdahl Jazzsommer beginnt mit einem Knaller

Info

Der Eintritt zu den jeweils dreistündigen Konzerten (mit Pausen) kostet jeweils 15 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Karten können im städtischen Webshop unter tickets.erkrath.de, in der Abteilung Kultur, Bahnstraße 16, telefonisch unter 0211 2407-4009 oder per E-Mail an kultur@erkrath.de erworben werden.

Termine 4. August, 11 Uhr, Jessica Born & Band; 9. August, 19 Uhr, Stefan Ulbricht Boogie-Trio; 11. August, 11 Uhr, Jazzorchester Muckefuck. -