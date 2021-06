Feuerteufel in Erkrath unterwegs : Brennender Zaun - Polizei ermittelt

In der Nacht zu Freitag ging ein hölzerner Zaun in Flammen auf. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkrath Zwar war es diesmal nur ein relativ kleiner Brand, den die Feuerwehr Erkrath zu löschen hatte. Aber der hölzerne Sichtschutz, der in Hochdahl in Flammen aufging, ruft die Polizei auf den Plan. Sie ermittelt nun zur Brandursache.

ein Zeuge Brandgeruch im Bereich der Stahlenhauser Straße in Erkrath-Hochdahl. An einer Grundstücksgrenze zum Eschenweg stellte er aufsteigenden Rauch fest. Der 19-jährige Erkrather versuchte, den in Brand geratenen Holzzaun zu löschen. Weil ihm das nicht gelang, informierte er sofort die Feuerwehr, die die glücklicherweise nur kleine Flamme an dem brennenden Sichtschutzzaun erfolgreich bekämpfen konnte.