Wassersport Unterbacher See setzt Segel auf der Wassersportmesse

Die Crew vom Unterbacher See an der Stadtgrenze von Erkrath hat die Segel gesetzt: Leinen los für die 55. Messe boot in Düsseldorf – und der Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See ist vom 20. bis 28. Januar wieder mit an Bord. In der Welt der Segler in Halle 15 Stand E40 präsentiert der Unterbacher See den wassersportbegeisterten Besucherinnen und Besuchern seine Angebote.