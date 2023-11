Schimmelbuschstraße Polizei sucht nach flüchtigem Raser

Folgendes war geschehen: Gegen 4.30 Uhr befuhr ein ziviles Polizeidienstfahrzeug die Schimmelbuschstraße in Fahrtrichtung Haan, als die Beamten auf Höhe einer Tankstelle auf einen grauen Jeep Avenger aufmerksam wurden, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten nahmen die verdeckte Verfolgung auf und fuhren dem Jeep in Richtung Fuhlrottstraße nach. Dabei stellten sie eine Geschwindigkeit von über 70 km/h sowie waghalsige Fahrmanöver fest. Als der Jeep schließlich an der Einmündung Fuhlrottstraße/Dörpfeldstraße wendete, gaben sich die Beamten mit Anhaltesignalen als Polizei zu erkennen.