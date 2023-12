Millrath Neues Jahr startet mit Kunsthaus-Werkschau

Da fängt das neue Jahr gleich gut an: Eine von vielen Besuchern geschätzte Tradition ist die Werkschau des Förderkreises Kunst und Kulturraum Erkrath in der alten Schule an der Dorfstraße 9-11 in Millrath. Die Schau beginnt immer am Neujahrstag und zeigt, was ein kreativer Mensch geschaffen hat und wie seine Arbeiten zustande kommen.