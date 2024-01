Erkrath Offene Tür: Welches Instrument passt zu mir?

Die Jugendmusikschule lädt für Samstag, 20. Januar, von 11 bis 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Angesprochen sind ausdrücklich Musikinteressierte aller Altersklassen, also nicht nur Kinder und Jugendliche. Veranstaltungsort ist die städtischen Grundschule Sechseckschule mit der Adresse Trills 22 in Hochdahl. Das Fachkollegium beantwortet rund um den Informationstag nicht nur Fragen zum vielseitigen Unterrichtsangebot, sondern gibt den Besucherinnen und Besuchern auch gleich die Möglichkeit, verschiedene Musikinstrumente kennenzulernen und zu testen. Von Streichinstrumenten über Holz- und Blechblasinstrumente sowie Tasten- und Zupfinstrumente bis hin zum Schlagzeug kann alles ausprobiert werden. Auf einigen ausgewählten Instrumenten werden zudem kleine Vorspiele zu hören sein, um die Lust auf handgemachte Musik zu wecken. Die Teilnahme am Tag der offenen Tür ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und ausprobieren. Weitere Informationen über die Arbeit, die Angebote der Jugendmusikschule und die Unterrichtszeiten und -kosten gibt es auf der städtischen Internetseite.