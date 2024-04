Alt-Erkrath Im Mai ist wieder Ausbildungsbörse in der Stadthalle

Jugendliche und junge Erwachsene lädt die Mittelstandsunion (MIT) für Samstag, 4. Mai, von 10.30 bis 13.30 Uhr erneut zur Ausbildungsbörse in die Stadthalle an der Neanderstraße ein. Es ist die dritte Veranstaltung dieser Art in Erkrath. Besucher können mit verschiedenen Berufsgruppen in den Austausch kommen und Ausbildungsberufe kennenlernen. Zusammen mit weiteren Arbeitgebern aus der Region stellt auch die Stadt Erkrath ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor. Der Eintritt ist frei.