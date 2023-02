Klimaschutz in Erkrath Bald Sonnenstrom vom Kirchendenkmal

Sonnige Tage wie zuletzt werden künftig nicht mehr ungenutzt verstreichen, wenn die Photovoltaik-Anlage erst einmal auf dem Dach der Kirche an der Bahnstraße 55 installiert ist. „Am 22. Februar geht es los und am 8. März soll das Ganze betriebsbereit sein“, sagt Kirchbaumeister Gerrit Mallock. Ab dann ist in Erkrath verbunden, was vorab lange als unvereinbar galt: Denkmalschutz und Sonnenstrom vom Dach, zumal vom Kirchendach.