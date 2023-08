Bildung in Erkrath Gratis-Workshop für künftige Vorlesepaten

Der „Stiftung Lesen“ zufolge lesen Eltern ihren Kindern viel zu wenig aus Büchern vor. In der Folge startet der Nachwuchs dann häufig mit deutlich schlechteren Bildungsvoraussetzungen in Kitas, Grundschulen und weiterführende Schulen. Eltern müssten zudem früher anfangen, ihren Kindern vorzulesen, nicht erst im Alter von zwei Jahren, und vor allem auch länger durchhalten. Die Verantwortung dürfe nicht an Kita-Personal oder Lehrkräfte abgegeben werden, so der Appell der Lesestiftung. In Erkrath bietet die Stadtbücherei Abhilfe an, sucht dafür aber derzeit noch Unterstützung.