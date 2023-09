Soziales Engagement in Erkrath Aktionstag der Wirtschaft verändert sich

Ende August 2022 war die Bilanz des damals zehnten Aktionstags der lokalen Wirtschaft noch euphorisch ausgefallen. Selbst Corona habe der Aktionstag überlebt und sei am Ende stärker daraus hervorgegangen, betonte Nils Knappe, der damals noch dem Erkrather Wirtschaftskreis vorstand. In den vergangenen zehn Jahren hätten 364 Projekte in sozialen Einrichtungen, Schulen und Kitas verwirklicht werden können. Zuletzt setzen immerhin noch 22 Unternehmen 18 Projekte bei neun Institutionen ehrenamtlich um.