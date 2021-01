Erkrather Kunstausstellung : „Erk@Art“ findet jetzt im Internet statt

Erkrath Die Kulturabteilung der Stadt hat sich weiter entwickelt und bietet erstmals eine Ausstellung über eine Internet-Plattform an. Aber Kunst im Original ist schöner.

„Besuchen Sie uns digital“, mit diesen Worten werdend derzeit nicht nur Einkaufende, sondern auch Kulturinteressierte umworben. Weil Kunsterlebnisse live derzeit – jedenfalls abseits des öffentlichen Raums – kaum möglich sind, wird allerorten, und jetzt auch in Erkrath, ins Internet ausgewichen. Nicht das Nonplusultra, aber immer noch besser als gar nichts, sagen erste Ausstellungsbesucher.

Die für sie neue Digitalität hat der jährlichen, jurierten Erkrather Ausstellung „Erk@Art“, die in diesem Jahr von 14 in Erkrath lebenden und/oder arbeitenden Kunstschaffenden gestaltet wird, jedenfalls einen sehr hellen und luftigen Raum verschafft. Nichts gegen den Lokschuppen, wo die Schau üblicherweise stattfindet, aber vor neutralerem Hintergrund kommen viele Arbeiten einfach besser zur Geltung. Allerdings haben es auch die farbintensivsten Werke der Erk@Art diesmal bisweilen schwer, den Betrachter in ihren Bann zu ziehen, Aura und darstellerische Besonderheiten zugänglich zu machen.