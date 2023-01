Erkrath Stolpersteine im Gedenken an die Nazi-Opfer poliert

Auch in diesem Jahr beteiligten sich neben Bürgermeister Christoph Schultz und der stellvertretenden Bürgermeisterin Regina Wedding wieder zahlreiche Vertreter der Erkrather Politik, der Verwaltung sowie Schüler der weiterführenden Schulen in Alt-Erkrath und Hochdahl an der Aktion. An sechs Orten im Erkrather Stadtgebiet – fünf in Alt-Erkrath sowie einem in Hochdahl – wurden Blumen niedergelegt und in Reden an die Ermordeten erinnert. Die Steine wurden mit Polierpaste wieder zum Glänzen gebracht. „Die Gedenksteine sind mehr als ein Zeichen der Erinnerung an die damaligen Opfer. Denn sie erinnern uns zudem daran, dass es unser aller Aufgabe und Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass Faschismus, Antisemitismus und der Hass auf alle, die vermeintlich anders sind, keinen Platz in unserer Gesellschaft haben“, betont Bürgermeister Schultz.