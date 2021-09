Kälber lernen schnell : Darum machen Forscher Kühe stubenrein

Kühe stehen auf einer Weide (Symbolfoto). Foto: dpa/Lino Mirgeler

New York Kühe, die lernen, eine Toilette zu benutzen. Was klingt wie ein Scherz, hat einen ernsten Hintergrund: Die Ausscheidungen der Tiere tragen zur Erderwärmung bei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kühe können wie Kinder lernen, eine Toilette zu benutzen. Sie sind manchmal sogar schneller. Zu diesem Schluss kamen Verhaltensforscher der Universität von Auckland in Neuseeland, nachdem sie mit 16 Kühen ein Töpfchentraining absolviert hatten. Elf der Tiere lernten tatsächlich, nur noch an einem dafür vorgesehenen Ort zu urinieren, dem „MooLoo“ (Muhklo). Die Studie wurde am Montag in der Fachzeitschrift „Current Biology“ veröffentlicht.

„Die Kühe sind mindestens so gut wie Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren, und sie sind mindestens genauso schnell“, sagte der Hauptautor der Studie, Lindsay Matthews, ein Verhaltensforscher in Auckland, der mit Kollegen an den Tests in einem Tierversuchslabor in Deutschland arbeitete. Genau wie manche Eltern benutzten die Forscher eine Leckerei, um die Kühe dazu zu bringen, durch ein Tor zu gehen und in einen speziellen Stall zu urinieren. Und es dauerte nur 15 Tage, um die jungen Kälber zu trainieren.

Im Labor in Dummerstorf in Mecklenburg-Vorpommern ahmten die Forscher das Training eines Kleinkindes nach, indem sie die Kühe in den speziellen Stall stellten, warteten, bis sie urinierten, und ihnen dann eine Belohnung gaben: eine süße Flüssigkeit, meist Melasse. Kühe hätten eine Vorliebe für Süßes, erklärte Matthews. Wenn die Kühe nach dem ersten Training außerhalb des „MooLoo“ urinierten, bekamen sie einen Spritzer kaltes Wasser ab.

In zwei Versuchsreihen ließen die Forscher die Holstein-Kühe dann in der Halle herumlaufen. Wenn sie urinieren mussten, drängten elf von ihnen in den Stall, verrichteten ihr Geschäft und erhielten ihre süße Belohnung.

Die Forschung begann mit einer halb im Scherz gemeinten Frage in einer neuseeländischen Radio-Show und führte zu einer ernsthaften Studie. Dabei ging es um das sehr reale Problem der Abfälle aus der Tierhaltung. Die Urinausscheidungen seien ein ernstes Umweltproblem, sagte Matthews. Urin enthält Stickstoff, und wenn er sich mit Fäkalien vermischt, entsteht Ammoniak, das unter anderem zu saurem Regen führt, wie der Wissenschaftler erklärte. Es kann auch das Wasser mit Nitraten verunreinigen und den Luftschadstoff Distickstoffoxid, Lachgas, erzeugen.

Und Kühe lassen eine Menge Urin ab. Eine einzig Kuh könne etwa 30 Liter pro Tag produzieren, erklärte Matthews. 2019 machte das Distickstoffoxid nach Angaben der US-Umweltbehörde EPA sieben Prozent aller Treibhausgase in den USA aus. Trainierte Tiere könnten es für die Halter leichter machen, die Ausscheidungen zu entsorgen und so die Menge des emittierten Treibhausgases zu reduzieren.

Die Forscher brachten den Kühen nur bei, den Spezialstall zum Urinieren zu benutzen, nicht aber für den Stuhlgang. Matthews erklärte aber, die Tiere könnten auch das wahrscheinlich lernen. Ein anderes, größeres Problem ist jedoch noch nicht gelöst: Die Rülpser und Blähungen von Rindern sind eine bedeutende Quelle von Methan, das erheblich zur Erderwärmung beiträgt. Die Tiere könnten nicht darauf trainiert werden, das zu unterlassen, sagte Matthews: „Sie würden platzen.“

(ala/dpa)