Alt-Erkrath : Jonges feiern und sammeln für Martinszug

2017 war Festpremiere. Hausherr Rolf Deuerlein (links) und Baas Schellhase pflegen seither die noch junge Tradition. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

ERKRATH Am Wochenende freut sich der Heimatverein „Ercroder Jonges“ wieder rund um Haus Brück auf viele Brückenfest-Besucher. Die Musik dazu kommt vom Band und von der Bühne.

Von Thomas Peter

Es ist seit 2017 bereits die dritte Auflage in Folge. Das Sprichwort kennt auch Baas Frank Schellhase: „Im Rheinland sind zwei Mal bereits eine Tradition, ab drei Mal ist es eine ‚alte‘ Tradition“. Die Jonges werden wieder alles auffahren, was Unterhaltung verspricht, und freuen sich auf viele Besucher. Auf diese warten zwei gesellige Tage zwischen Hügeln, Wäldern und historischen Gemäuern, direkt an der Autobahnbrücke.

Das Brückenfest sei aus einer Bierlaune heraus entstanden, erzählt Frank Schellhase. Früher habe es ein Sommerfest der Händlervereinigung „Werbebande“ gegeben, doch als dieses eingestellt wurde, klaffte eine Lücke im Kalender. „Alt-Erkrath war praktisch tot“, so der Eindruck des Jonges-Vorsitzenden Jörg Albert. „Dann machen wir eben mal was im Sommer“, habe sich der Vorstand da kurzerhand gedacht.

Info Barrierefrei und für den guten Zweck Es wird eine barrierefreie Toilette geben. Im letzten Jahr war sie bestellt, aber nicht geliefert worden. Kurzerhand wurde mit einer Rampe improvisiert, die Michael Scharnagel gezimmert hatte. In diesem Jahr wird es ein Modell geben, das komplett behinderten- und rollstuhlgerecht sein wird. Baas Frank Schellhase verspricht den Besuchern: „Das ist der Rolls Royce unter den Toiletten“. Spendenkonto für den Martinszug: Jörg Albert, IBAN: DE97 3015 0200 0002 1430 48, Verwendungszweck St. Martin. Auf Verlangen können auch Spendenquittungen ausgegeben werden. Es kann aber auch direkt auf dem Fest Geld in eine Spendenbox eingeworfen werfen.

In Anlehnung an die Frühjahrswanderungen, die immer zu Bauernhöfen in der Umgebung führten, fand man in Haus Brück einen passenden Veranstaltungsort. Jonges-Mitglied und Anwohner Klaus Kallabis fragte bei Eigentümer Rolf Deuerlein an. „Der fand die Idee so toll, dass er zusagt hat und auch gleich dem Verein beigetreten ist“, erzählt Jörg Albert.

„Wir wollen vor allem den Alt-Erkrathern etwas bieten. Das Brückenfest kommt besonders gut an bei der Generation der Jahrgänge 1930 bis 1945“, so Frank Schellhase. Für die älteren Herrschaften sei es eine Kindheitserinnerung, im Hof auf Strohballen zu sitzen und zu plaudern. Das Brückenfest sei immer für eine Überraschung gut – man könne Menschen treffen, die man seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe.

„Vergangenes Jahr kamen Leute und erzählten, dass sie vorher gar nicht vom Haus Brück wussten, obwohl sie seit 40 Jahren in Erkrath wohnen“, erinnert sich Jörg Albert. Doch das Brückenfest ist nicht nur ein Treffpunkt für Senioren: Mit Cocktailstand, Hüpfburgen und einem Bühnenprogramm will es alle Generationen zum Mitfeiern animieren. Am Samstag, 3. August, geht es um 13 Uhr los. DJ Lutz legt Partymusik auf, bis um 16 Uhr mit „2nd Exit“ die erste Live-Band spielt. Als Hauptattraktion sind für 19 Uhr „Butta bei de Fische“ angekündigt, die Hits aus den aktuellen Charts spielen. Am Sonntag tritt um 18 Uhr die Travestie-Gruppe „Les Papillons“ aus Düsseldorf auf, nachdem „MadMansBarn“ schon den Frühschoppen ab 11 Uhr musikalisch begleitet haben.