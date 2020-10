Polizei fahndet nach den Tätern : Enkeltrick: Erkratherin (89) um 20.000 Euro betrogen

Eine ältere Frau telefoniert mit einem schnurlosen Festnetztelefon. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erkrath Ein unbekannter Anrufer hatte sich als Sohn der alten Dame ausgeben, der das Geld angeblich als Kautionszahlung brauchte, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Die Polizei warnt noch einmal eindringlich vor den Maschen der Betrüger.

(RP) Bislang noch unbekannte Trickbetrüger haben am Mittwoch (14. Oktober 2020) eine 89-jährige Erkratherin in Unterfeldhaus um eine hohe Summe Bargeld betrogen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, bittet um Zeugenhinweise und warnt noch einmal eindringlich vor den Maschen der Betrüger.

Gegen 13.30 Uhr hatte das Telefon der Seniorin aus Unterfeldhaus geklingelt. Es meldete sich ein Mann, der sich als ihr Sohn ausgab und angab, gerade einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei der eine andere Person zu Schaden gekommen sei. Er befinde sich nun in Polizeigewahrsam und bräuchte 20.000 Euro Kaution, um nicht ins Gefängnis zu müssen.

Durch geschickte Gesprächsführung schaffte es der Anrufer, die 89-Jährige derart unter Druck zu setzen, dass sie tatsächlich das Bargeld in ihrem Haus zusammensuchte, in eine Tüte packte und gegen 18 Uhr einer Abholerin übergab, die anschließend in unbekannte Richtung entkam.

Als die 89-Jährige am Mittwochabend dann Kontakt zu ihrem echten Sohn hatte, flog der Schwindel auf und wurde angezeigt. Aufgrund der Beschreibungen durch die 89-Jährige sowie einer Nachbarin liegt der Polizei eine Personenbeschreibung der Abholerin vor: weiblich, auffallend klein, etwa 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß, lange, dunkle, glatte Haare, zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, gebräunte Haut, trug eine Kappe und möglicherweise Handschuhe, hatte dunkle Kleidung an. Zum Alter der Frau liegen unterschiedliche Aussagen vor: Die Geschädigte beschrieb die Frau als etwa 40 bis 45 Jahre alt. Die Nachbarin gab an, das Alter der Abholerin auf etwa 27 bis 30 Jahre zu schätzen.

Die sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich Erkrath-Unterfeldhaus beobachtet haben oder jemanden kennen, auf den die Beschreibung der Abholerin passt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

Beim so genannten Enkeltrick benutzen die kriminellen Anrufer variierende Legenden und Maschen. Mal melden sie sich am Telefon als vermeintliche Familienangehörige, Freunde oder Bekannte der Angerufenen und täuschen analog zum Enkeltrick eine akute, meist finanzielle Notlage vor, aus denen die Angerufenen durch Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen möglichst schnell heraushelfen sollen.