Aktionen in der Stadt : Engelkarten und Weihnachtssingen

Die Kinder der Kita Windrose haben Weihnachtskarten gemalt. Nela (links), Esra und Laura (alle 5 Jahre alt) präsentieren ihre Werke. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Kreative, hilfsbereite Kita-Kinder, Musik bei Kerzenschein in der Neanderkirche, Gesang und Gottesdienst unter freiem Himmel – so wird es was mit Weihnachten in Erkrath.

(gund/hup) Fast 500 Euro haben die Vorschulkinder der evangelischen Kita Windrose am ersten verkaufsoffenen Freitag während des Erkrather Wochenmarktes schon eingenommen. Schon früh am Morgen hatten sie ihren Verkaufsstand auf dem Kita-Gelände an der Bavierstraße aufgebaut. Im Angebot waren farbenfrohe Engelkarten, ein Euro das Stück.

Die 20 Vorschulkinder, unter ihnen Laura und die Zwillinge Nele und Esra, haben ihre eigenen Engel-Motive gemalt. Die fachkundige Mutter, Grafikdesignerin Anna Damm, hat die Kunstwerke fotografiert, für die Postkartengröße bearbeitet und von einer Druckerei drucken lassen. 75 Postkarten wurden von jedem Motiv gedruckt. Interessierte Kunden ließen am Freitagmorgen nicht lange auf sich warten. Erna hieß eine von ihnen.

Sie entdeckte einen Engel mit „E“ und wollte ihn sofort als Talisman mit nach Hause nehmen. Der nächste Besucher kaufte direkt 50 Engelkarten. Es war Bürgermeister Christoph Schultz. „Engel kann jeder brauchen“, meinte er. Die Mitglieder des Rates, der kommenden Donnerstag zum letzten Mal in diesem Jahr tagt, können sich schon auf das Geschenk freuen.

Die Erzieherin Ute Wiegmann erzählte, wie es zu der Aktion gekommen war. Alles hatte mit St. Martin und den wieder einmal nicht stattfindenden Martinsumzügen angefangen. Das Thema vom Teilen und von der Armut war trotzdem akut und wurde ausgiebig diskutiert. „Wie können wir helfen?“ war schnell die Frage der Vorschulkinder. Kita-Leiterin Martina Hösterey und Ute Wiegmann brachten die große Not der ghanaischen Eltern von schulpflichtigen Kindern im Kirchenkreis Longa und Dianga zur Sprache. Denn seit vielen Jahren besteht ein enger Kontakt zwischen den Kirchenkreisen Düsseldorf-Mettmann und dem in Ghana. Die Erkrather Kita Windrose gehört schließlich zum Kitaverbund im evangelischen Kirchenkreis.

Die Erkrather Kinder lernten, dass in dem afrikanischen Staat für die Kinder Schulgeld bezahlt werden muss, das nicht alle Eltern aufbringen können. Dazu gibt es eine Schüler-Kleiderordnung, die auch finanziert werden muss. Der Schulbesuch sei für die Kinder dort ein Privileg, ein Schulpflicht gibt es nicht. Mit großer Begeisterung wollten die Vorschulkinder jetzt selbst St. Martin sein. Mit den Spendengeldern wollen sie Schulprojekte in Longa und Dianga unterstützen. Gerne werden in den folgenden Tagen vor Weihnachten noch weitere Karten in der Kita verkauft, verspricht Martina Hösterey.

Es wird also trotz Pandemie doch noch etwas mit der Weihnachtsstimmung in Erkrath. Dafür will auch Stefanie Perkuhn von der katholische Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer/Maria Himmelfahrt sorgen. Sie gehört zum Vorbereitungsteam des „Open-Air-Weihnachtssingens unter der Markthalle“ am Bavierplatz in Alt-Erkrath, das am 24. Dezember von 14 bis zirka 14.30 Uhr Freude verbreiten soll. „Wir möchten zusammen christliche und weltliche Weihnachtslieder singen, die Weihnachtsgeschichte und einen kurzen Impuls hören und uns einfach miteinander auf Weihnachten einstimmen. Das Weihnachtssingen findet mit 2G-Regel und mit Maske statt“, so Stefanie Perkuhn.

Ebenfalls an Heiligabend, 24. Dezember, lädt die Treffpunkt-Leben-Gemeinde für 16 Uhr zum Open-Air-Weihnachtsgottesdienst mit dem Titel „Komm zur Krippe“ in den Morper Park ein, Düsseldorfer Straße 12. Viel Platz, frische Luft und festliche Stimmung sei garantiert und warme Getränk würden nicht fehlen, so die Ankündigung. Das Programm sei für Familien geeignet. Weitere Informationen zu Anmeldung, Anfahrt, Einlass und Corona-Schutzregelungen gibt es im Internet unter www.treffpunkt-leben.com.