Nach langer Pause Im Kühlen Grunde ist wieder geöffnet

„In der ersten Etage und im Dachgeschoss haben wir Fußbodenheizung verlegt“, erzählt Heike Vierneisel. Die Vierneisels sind Hausbesitzer und wohnen auch in der ersten Etage und im Dachgeschoss. Heike Vierneisel hat in der ersten Etage sowie im Nebengebäude Ferienunterkünfte eingerichtet. Die drei Ferienwohnungen sind völlig unterschiedlich gestaltet, jedoch alle sehr geschmackvoll und besonders. Ob das Himmelbett mit Fenster im Haupthaus oder die freigelegten Backsteinmauern im Nebengebäude – alles wurde von Heike Vierneisel selbst gestaltet. So hat sie eine alte Küche abgeschliffen und im Vintage-Stil gestrichen. „Es steckt viel Herzblut drin“, sagt sie.