Gute Tat Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in der Ukraine eingetroffen

Stephan Pohl war zur Überführung extra in die Ukraine gereist und zeigte in der Sitzung eindrucksvoll mit einigen Bildern sowohl den langen Weg des Fahrzeugs auf eigener Achse als auch den anschließenden Transport auf einem Zug zum zukünftigen Einsatzort in der Stadt Sumy, die sich im Nordosten der Ukraine in der Nähe zur russischen Grenze befindet. Im Anschluss an seinen Vortrag übergab der Vereinsvorsitzende noch entsprechende Dankurkunden der ukrainischen Behörden an Bürgermeister Christoph Schultz sowie den Leiter der Feuerwehr Erkrath, Guido Vogt.