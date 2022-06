Großteil der Bäume abgestorben : Einkaufsmeile soll grüner werden

Erkrath Auf dem Markt in Alt-Erkrath (Bavierplatz) und direkt vor dem Baviercenter sollen gefällte Bäume durch Neuanpflanzungen ersetzt werden. Die Stadt hat den Bereich schon im Visier.

In der Politik ist es Konsens, dass für jeden gefällten Stadtbaum ein neuer gepflanzt werden soll, damit die Farbe Grün in Erkraths Stadtlogo gerechtfertigt bleibt. Daran erinnerten jetzt die Grünen und baten die Verwaltung, auf dem Markt in Alt-Erkrath (Bavierstraße) und direkt vor dem Baviercenter für Neupflanzungen zu sorgen. In den vergangenen Jahren sei ein Großteil der Bäume dort abgestorben und beseitigt worden.