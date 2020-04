Erkrath : Eine Motorhaube für den Skulpturenpfad

Marco Holzheier mit der Motorhaube, die er für den Skulpurenweg mit der Spraydose bearbeitet hat. Die Haube steht im Bereich der Bavierschule hinter der roten Brücke. Foto: Buchholz

Die Neanderart Group arbeitet weiter an ihrem Freiluft-Projekt. Der Kreis Mettmann hat es bereits für „sehenswert“ befunden. Auch auf der Internetseite der Stadt soll der Kunstweg noch seinen Platz finden und es werden noch einige Skulpturen folgen.

Von Cordula Hupfer

Den Skulpturenweg an der Düssel erweitert ein neuntes Objekt, meldet die heimische Künstlervereinigung Neanderart Group. Es handelt sich um eine ausrangierte Motorhaube, die der Düsseldorfer Marco Holzheier mit der Spraydose bearbeitet hat.

Info Ausstellung hinter den Fenstern In der Begegnungsstätte an der Gerberstraße 7 stellt derzeit der Erkrather Jan Wolters aus. Seine Bilder hängen nicht an den Wänden, sondern werden mit Staffeleien an die Fenster gestellt. Somit kann das interessierte Publikum Wolters‘ Kunst trotz geschlossener Begegnungsstätte betrachten.

Schon mehrfach ist er in Erkrath aktiv gewesen. Jüngste Arbeiten sind ein Säbelzahntiger und der Neandertaler mit blauen Kopfhörern an der Bahnunterführung Kreuzstraße. Auch einigen Stromkästen hat er – in Absprache, also ganz legal – zu Glanz verholfen.

„Jetzt konnten wir ihn für ein Kunstwerk an der Düssel gewinnen, das vorher nur prophylaktisch gesprayt worden war. Eine reizvolle Aufgabe, Marco sagte sofort zu“, berichtet Ralf Buchholz von der Neanderart Group. Voller Stolz meldet er zudem, dass das von ihm angestoßene Projekt Skulpturenweg jetzt auf der Neanderland-Internetseite mit dem Etikett ,,sehenswert“ geführt wird.

Auch auf der Internetseite der Stadt soll der Kunstweg noch seinen Platz finden und es werden noch einige Skulpturen folgen, kündigt Buchholz an. Darüber hinaus sind Führungen, Foto-Safaris und Landschaftsmalerei an der Düssel geplant, ebenso wie eine Krimilesung. Über den Weg und seine Sehenswürdigkeiten informiert eine Broschüre, die unter anderem auch im Rathaus ausliegt, eine Facebook-Seite und die Internetseite https://skulpturenweg-an-der-duessel-erkrath.jimdosite.com/. Erst kürzlich ist Buchholz von der Düsselquelle in Wülfrath bis zu den Zuflüssen in den Rhein geradelt und hatte dabei festgestellt, „wie abwechslungsreich und schön es doch rund um die Düssel ist.“ Natürlich hätten das schon andere vorher gemacht, aber man müsse es einfach selber erleben.

Auch Marco Holzheier hat schon wieder neue Aufträge, um Erkrath an verschiedenen Stellen zu verschönern. Es bestehe eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt der Stadt und neue Projekte würden stets im Teamwork besprochen und erarbeitet, unterstreicht Buchholz. In Planung ist derzeit das „Aufhübschen“ des Alt-Erkrather Bahnhofs.

Im Mai 2018 war die Neanderart Group mit dem Spatenstich zum Skulpturenweg an der Düssel gestartet – voller Freude, diesen Weg mit viel Eigenleistung der teilnehmenden Künstler und der Gruppe einzurichten. Mit dem Projekt will sie auf den Naherholungswert der in Alt-Erkrath recht stiefmütterlich behandelten Düssel aufmerksam machen.

Nach und nach soll der Flusslauf vom Toni-Turek-Stadion bis hinter die Neandertalbrücke mit Skulpturen, Objekten und Licht versehen und damit attraktiver gestaltet werden. Für die fernere Zukunft ist die Ausdehnung des Wegs bis nach Düsseldorf-Gerresheim vorgesehen.