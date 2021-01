Brechtstraße in Sandheide : Einbrecher stehlen Handballtor aus Turnhalle

Erkrath Ein Zeuge hat die beiden männlichen Diebe beobachtet, konnte aber wegen der Entfernung nicht die Nummernschilder ihrer Fahrzeuge erkennen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise geben können.

(RP) Zwei bislang unbekannte Männer sind am Samstagnachmittag (2. Januar 2021) in die Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Sandheide an der Brechtstraße in im Stadtteil Hochdahl eingebrochen und haben ein Handballtor gestohlen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen schlugen die beiden Täter gegen 15.40 Uhr die Verglasung einer Eingangstür zu der verschlossenen Turnhalle ein und verschafften sich so Zugang in das Objekt. Sie rissen einen Feuerlöscher aus seiner Verankerung, den sie anschließend in der Turnhalle entleerten.