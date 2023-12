Polizei warnt In Erkrath häufen sich die Einbrüche

Für Mittwoch, 20. Dezember, meldet die Polizei gleich drei Einbrüche. Zwischen 7 und 18.30 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses an der Freiheitstraße ein. Sie kletterten dafür vermutlich auf ein Garagendach und schlugen ein Fenster ein. Mitgenommen wurde Bargeld in unbekannter Höhe. Zwischen 16.15 Uhr und 18 Uhr wurde zudem in ein Reihenmittelhaus an der Georg-Büchner-Straße in Unterfeldhaus eingebrochen.