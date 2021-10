Ehrenamt in Erkrath : Wirtschaft ehrt drei Sozialprojekte

Ehrenamt in Erkrath

Erkrath Im September verließen Beschäftigte die Werkbänke und Schreibtische, um Erkrather Ehrenamtlern zu helfen. Nun vergab der „Aktionstag Wirtschaft“ drei Preise.

Den zweiten Preis vergab die Jury an das Johanniter Haus in Hochdahl, das eine Begegnungsstätte für Jung und Alt ist, eine Kita beherbergt und betreutes Wohnen ermöglicht. Dort im Garten sind um einen Baum herum viele weiße Kiesel platziert worden waren, die im Laufe der Zeit bemalt oder mit Daten und Namen versehen werden sollen – ein Ort des Erinnerns. „Bei uns gerät niemand in Vergessenheit.“ Den Garten darf jeder aufsuchen und sich seinen Ort des Erinnerns gestalten.