Nach Reifenplatzer Lkw kollidiert mit Kleintransporter – mehrere Schwerverletzte

Ein 56 Jahre Fahrer verlor auf der A3 in Richtung Köln nach einem Reifenplatzer die Kontrolle über seinen Sattelzug. Er kollidierte mit dem Kleintransporter eines 53-Jährigen, der daraufhin an einen Betonpfeiler gedrückt wurde. Bei der Kollision wurden die Insassen des Kleintransporters - ein 30-Jähriger sowie eine 31-Jährige - schwer verletzt. Fünf weitere Insassen in dem mit insgesamt neun Menschen besetzten Siebensitzers zogen sich leichte Verletzungen zu. Das Trümmerfeld des Unfalls zog sich über alle drei Fahrstreifen, so dass der fließende Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde. Wegen ausgelaufener Betriebsmittel musste der Asphalt der Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. Es kam bis in die Nachmittagsstunden zu Staus.