Pilotprojekt im Eller Forst Bei der Wiesen-Mahd wird jetzt auf Pferde gesetzt

Der Antrieb des neuen Rasenmähers der Stadt Düsseldorf wiegt rund 1500 Kilogramm und hört auf die Namen Jethrow und Fusain. Die zwei französischen Kaltblut-Wallache mähen neuerdings eine Feuchtwiese im Eller Forst an der Rothenbergstraße, nördlich des Unterbacher Sees. Die Rückepferde stammen aus der Fuhrhalterei Stertenbrink in Erkrath und sind Teil eines Pilotprojektes der Stadt Düsseldorf. Ziel des Projektes sei es, die Feuchtwiese besonders boden- und klimaschonend zu mähen. Rund 10.000 Euro investiert die Landeshauptstadt in diesem Jahr in das Projekt, finanziert aus Mitteln der Klimaanpassung.