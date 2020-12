Erkrath : DRK bittet um Spenden und sucht Ehrenamtliche

Erkrath Für den Ortsverein war 2020 ein einsatzreiches Jahr, das wegen der Corona-Pandemie mit höheren Ausgaben einherging. Gleichzeitig brachen wegen ausgefallener Veranstaltungen die Einnahmen weg. Jetzt fehlen Geld und zudem noch Helfer.

(hup) Kurz vor Weihnachten war der DRK-Ortsverein Erkrath um Unterstützung für Corona-Schnelltestungen in Senioreneinrichtungen gebeten worden. Damit deren Bewohner über die Feiertage besucht werden konnten, musste sich jeder Besucher vorab einem Schnelltest unterziehen. Seit Heiligabend waren waren dafür auch acht Erkrather DRK-Helfer dabei im Einsatz. Für den Ortsverein war es ein einsatzreiches Jahr mit vielen besonderen Aufgaben, etwa den Mitbetrieb der Corona-Praxis in Hilden sowie die Unterstützung von Reihentestungen in Senioreneinrichtungen. Auch die Teams vom Krankentransport haben viele zusätzliche Schichten besetzt, um die Feuerwehr während der Pandemie zu unterstützen. Auch im Katastrophenschutz waren die Helfer gefordert, zuletzt bei dem Lagerhallen-Großbrand in Hochdahl. Durch ausgefallene Veranstaltungen ist ein großer Teil der Einnahmen weggefallen, die das DRK für medizinisches Material und Schutzausrüstungen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte braucht. „Wir müssen immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Nur so können wir adäquat helfen“, unterstreicht das DRK-Team. Sein Appell an die Bürger: „Spendet uns das Geld, das ihr für Feuerwerk ausgegeben hättet. Denn in diesem Jahr werden ja keine Böller verkauft.“ Spendenkonto: Deutsches Rotes Kreuz Erkrath, IBAN DE54301502000003403755, Kreissparkasse Düsseldorf. Außerdem werden noch Ehrenamtliche für den Katastrophenschutz gesucht. Nähere Informationen gibt es per Mail an info@drk-erkrath.de oder unter Telefon 0211 28048930.