Zweiter Brand auf Schienen innerhalb von zwei Monaten Draisine aus Erkrath hilft Haaner Rettern

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit war die Feuerwehr Erkrath an einem Brandeinsatz auf Eisenbahnschienen beteiligt. Bei den Löscharbeiten eines bei Haan-Gruiten brennenden Werkstattzuges leistete die Wehr am Donnerstagabend technische Hilfe, während Feuerwehrleute aus Haan und Hilden vor Ort auf der Strecke löschten. In Erkrath ist die Spezialausrüstung hierfür für den gesamten Südkreis Mettmann stationiert. Verletzt wurde am Donnerstag niemand. Der Einsatz dauerte rund viereinhalb Stunden. Am 30. April war im Neandertal ein Zug der Regiobahn-Linie S28 in Brand geraten. Dank eines umsichtigen Lokführers blieben 19 Fahrgäste der Regiobahn unverletzt. Der Lokführer hatte sie sicher aus dem Zug gelotst, nachdem er die Flammen bemerkt hatte.