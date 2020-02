Versammlung im Lokschuppen : CDU-Diskussion: „Rechtsstaat ist auf gutem Weg“

ERKRATH „Starker Staat: Mehr Personal, schnellere Verfahren“ war Thema bei einem Vortragsabend der Partei im Lokschuppen.

Über die sicherheitspolitische Arbeit im Bundestag informierte Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion. „Innere Sicherheit ist nicht nur ein Kernthema für die CDU, sondern auch für die Menschen in diesem Land“, sagte Frei. Menschen würden sich zu Staaten zusammenschließen, um in Sicherheit und dadurch letztlich in Freiheit leben zu können. „Wir leben in einem der sichersten Länder der Erde“, so Frei.

Denn die Kriminalitätsrate in Deutschland sei heute so niedrig wie zuletzt 2005 und die Aufklärungsquote so hoch wie in den 1990er Jahren. NRW sei dabei sogar besser als der Bundesdurchschnitt. „CDU wirkt“, schlussfolgerte Frei. Natürlich gebe es heute das Problem des verstärkten Extremismus von rechter, linker und islamistischer Seite. „Darauf haben wir Antworten in Form von Gesetzen und allem, was dazugehört, gefunden“, versicherte Frei in Bezug auf den „Pakt für den Rechtstaat“ der Bundesregierung.