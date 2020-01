Auch in Erkrath geht noch mehr : Grüne fordern Reformen für Klimaschutz

Info

Wer sich über die lokale Klimaschutzarbeit informieren und/oder sich aktiv einbringen will, ist bei einer Infoveranstaltung der Stadt mit Verwaltungsspitze und Ratsmitgliedern am Mittwoch, 5. Februar, 18 Uhr, in der Aula des Gymnasiums Hochdahl, Rankestraße 4-6, richtig.

Zunächst werden Ziele und Maßnahmen des Erkrather Klimaschutzkonzeptes vorgestellt. Anschließend können Bürger Vorschläge einbringen.

Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung vom 12. Dezember 2019 symbolisch den Klimanotstand für Erkrath ausgerufen und zusätzliche Maßnahmen zum Klimaschutz wie eine verstärkte Beteiligung von Bürgern beschlossen. Vorschläge für ein klimafreundliches Erkrath können auch per Mail an klimaschutz@erkrath.de eingebracht werden. Ausführliche Informationen gibt es unter www.erkrath.de/klimaschutz.