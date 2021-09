Digitalisierung in Erkrath : Mehr Durchblick in der Lieferkette

Erkrath Der Erkrather Dmitry Cheykin ist in die Geschäftsführung des Software-Anbieters Setlog aufgestiegen. Dort beschäftigt man sich mit einer Software, die Zulieferer transparent macht.

Wirtschaftsinformatik hat Dmitry Cheykin an der Staatlichen Akademie für Wirtschaftsingenieure in St. Petersburg studiert. Nach dem Studium begann er seine Karriere 1997 als selbstständiger IT-Experte in Russland. Vor 21 Jahren kam er nach Deutschland und lebt seither in Erkrath. „Bei Setlog habe ich schon vor 20 Jahren angefangen“, erinnert sich der 46-Jährige zurück. Zunächst als Senior Manager IT, später als Chief Technical Officer betreute er über all die Jahre die Weiterentwicklung der Software OSCA. Anfang des Jahres wurde Dmitry Chaykin in die Geschäftsführung berufen, wo er als vierter Geschäftsführer des Unternehmens mit Hauptsitz in Bochum vor allem für den IT-Bereich und die Produktentwicklung zuständig ist.