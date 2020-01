Heinrich-Heine-Gymnasium

Die Schule Das Heinrich-Heine-Gymnasium im beschaulichen Mettmanner Stadtteil Metzkausen ist ein Ganztagsgymnasium mit großzügigem, grünem Schulgelände sowie nach eigenen Angaben „zeitgemäßer Ausstattung und hervorragenden Sportstätten“.

Leitbild Die Förderung von Gesundheit und Bewegung kommt dem Lernen in einem ausgewogenen und verlässlichen Fächer-Angebot zugute.

Betreuung Am HHG gibt es einen Ganztagsbetrieb. In der flexiblen 9. Stunde besteht für die Schüler die Möglichkeit, still zu arbeiten (Silentium), eine Arbeitsgemeinschaft auszuwählen (Extra) oder am Förderunterricht teilzunehmen. Die Schule bietet zudem an den beiden kurzen Tagen dienstags und freitags eine kostenlose Betreuung bis 15 Uhr für Schüler der 5. bis 7. Klassen an.

Anmeldetermine sind am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. Februar, jeweils von 16 bis 19 Uhr und am Freitag, 7. Februar, 10 bis 13 Uhr. Es gibt einen Infoabend für Grundschuleltern in der Aula am 22. Januar um 19.30 Uhr.

Kontakt Hasselbeckstraße 2-4, Telefon 02104 49090.

www.hhg-mettmann.de