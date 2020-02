Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen alte Autos und Katalysatoren

Erkrath Tatort sind der Parkplatz an der Feldheider Straße und ein Schrottplatz an der Hochdahler Straße.

(RP) In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten es bislang noch unbekannte Täter im größeren Stil auf Autoteile abgesehen: Sowohl von einem Parkplatz an der Feldheider Straße in Hochdahl als auch von einem sich in der Nähe befindlichen Schrottplatz an der Hochdahler Straße stahlen die Täter fest verbaute Katalysatoren von Transporten und Schrottautos.